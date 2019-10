Atleti in gara con la Maratonina “Città di Cotignola”

Domenica 27 ottobre torna la Maratonina “Città di Cotignola”, giunta alla 24esima edizione. La tradizionale gara competitiva (XVI memorial Fabrizio Mecati e VI memorial Giuliano Alvisi) si corre sulla distanza di 21 km. È inoltre possibile partecipare alle camminate non competitive, scegliendo la lunghezza del percorso: 2,5; 10; 16 e 21 km.

Il ritrovo è alle 8 in piazza Vittorio Emanuele II. Successivamente si attraverseano le frazioni di San Severo e Cassanigo, per poi tornare in centro con l’arrivo in corso Sforza.

I primi a partire, alle 9, sono le “Promesse di Romagna”, cioè bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Alle 9.30, invece, sono previste le partenze degli adulti. Complessivamente sono attesi oltre 2mila partecipanti. Saranno allestiti quattro punti ristoro lungo il percorso e uno all'arrivo. La gara quest’anno sarà valida per il campionato di corsa su strada Uisp.

“Aspettiamo podisti dal nord e dal centro Italia, la maggior parte naturalmente dall’Emilia Romagna - racconta Maurizio Verna, presidente dei Podisti di Cotignola -. Anche quest’anno sono confermate la rilevazione ufficiale con microchip MySdam nella gara competitiva e la presenza della Pubblica assistenza di Faenza con defibrillatore. Il medico sarà il dott. Claudio Morganti. Il servizio fotografico, a cura di Enio Gatta, e le classifiche saranno pubblicate su www.romagnapodismo.it”.