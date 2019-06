Atleti in gara e musica rap agli Sporting Days

A Russi tornano da venerdì 14 a domenica 16 giugno i "Russi Sporting Days": la terza edizione della Festa dello Sport.

La manifestazione, che si svolge presso il Palazzetto dello Sport “F. Valli” con ingresso ai campi da via Calderana, prevede la conferma di tutti i tornei e le esibizioni della scorsa estate (basket, calcio a 5, beach volley, tennis, ciclismo, podistica, mostra canina, palestre di Russi, frisbee, kart storici), con l'obiettivo di curare al meglio ogni dettaglio.

In aggiunta, rispetto alle prime due edizioni, nella giornata di venerdì, oltre alla gara ciclistica dei giovanissimi e alla camminata podistica, si terrà un festival musicale, dando spazio al genere più in voga tra i giovani e i giovanissimi: il Rap.

Per questa novità sono stati ingaggiati artisti del calibro di Moder, Inoki e Claver Gold, oltre mettere in evidenza anche alcuni giovani russiani che si dilettano con lo stile Rap e Trap: Anima, Young IR e Zeno, sul palco in apertura ai sopracitati artisti.

A seguire dj-set fino a tarda notte con: DJ Nersone aka Ciccio B.

Eì presente anche un fornitissimo stand gastronomico, oltre all'area bar.

Programma

Venerdì 14 giugno

ore 14:00 Apertura

ore 17:00 Partenza Ciclismo (ritrovo ore 15:00)

ore 17:30 Apertura bar zona palco

ore 18:00 Concerti di apertura con Young IR, Zeno e Anima

ore 18:30 Ritrovo Podistica

ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico

ore 19:00 Break dance by Ars gymnica

ore 20:00 Partenza Podistica

zona palco:

ore 20:00 Moder e Inoki Ness

ore 22:00 Clavergold

ore 23:00 Ciccio B / DJ Set

Sabato 15 giugno

ore 15:00 Apertura Festa e Bar Centrale e inizio tornei: Calcio a 5 (24 ore), Tennis e Beach Volley

ore 17:00 Esibizione Canina

ore 18:00 Esibizione Palestra Fitness Time

ore 18:30 Inizio torneo di Basket

ore 19:00 Esibizione Fitness Time e Apertura Stand Gastronomico e aperitivo con musica. In pedana: Il Mistico e l’Aviatore

ore 21:00 Esibizione Gym Academy

ore 22:30 Dj set

ore 00.00 Premiazioni Beach Volley e Tennis

ore 1.30 Premiazioni Basket

Domenica 16 giugno

ore 8:00 Colazioni Bar Centrale

ore 9:00 Inizio torneo di Bocce

ore 10:00 Ultimate Frisbee (presso Stadio “B.Bucci”)

ore 12:00 Apertura stand gastronomico e premiazioni torneo di Bocce

ore 14:00 Chiusura Stand Gastronomico

ore 17:00 Premiazioni Calcio a 5

ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico

ore 19:30 Esibizione Kart Storici

ore 20:30 Concerto “Malardot”, zona stand

ore 22:30 Chiusura Stand Gastronomico