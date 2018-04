Atmosfere oniriche e coinvolgenti nei Concerti supini

Dopo un esordio col tutto esaurito a gennaio, nella sede del Circolo degli attori di Ravenna, i Concerti supini approdano al Teatro Socjale di Piangipane. Che ospiterà il 18 maggio alle 21 la rappresentazione di questa innovativa formula di spettacolo, tra recitazione, performance pindariche, canto e arte.

Si tratta infatti di una opera prodotta –testi di Deda Fiorini che insieme a Cristiano Caldironi e Federica Rallo ha curato anche la regia – in funzione della particolare modalità di fruizione dell’evento stesso da parte dello spettatore che sarà, per l’appunto, sdraiato.

Un evento che vuole attivare emozioni attraverso atmosfere oniriche e coinvolgenti attraverso gli artisti che saranno i protagonisti della storia: Cristiano Caldironi (attore); Federica Rallo (attrice); Agata Leanza (interprete | improvvisazione vocale | canto); Cico Cicognani (contrabbasso), Fabio Fiorini (cantautore), Lanfranco Moder Vicari (interprete, rapper). Metaforicamente prenderanno per mano il pubblico in sala per condurlo in un luogo tanto immaginario quanto rassicurante “come l’abbraccio di una mamma”.

I posti a disposizione sono limitati; il biglietto d’ingresso si può già acquistare entro il 30 aprile al costo di 20 euro attraverso il portale eventbrite o scrivere a ilcircolodegliattori@gmail.com o su Facebook https://goo.gl/forms/zVItB20MtDKUVofC3.

La sera dello spettacolo il costo del biglietto sarà di 25 euro. E’ necessario portarsi tappetino e cuscino.