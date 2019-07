Attori e comici in piazza per Il Sarchiapone: premi a Ivana Monti e Marescotti

Sabato 27 luglio, ore 21.00, in Piazza Garibaldi a Cervia torna Il Sarchiapone, la famosa manifestazione ideata da Bruno Guidazzi in arte “Zimbo”, dedicata alla comicità, che si svolge da 28 anni in memoria dell’amico Walter Chiari - l’istrionico attore che proprio a Cervia era solito trascorrere le vacanze estive.

Il Sarchiapone è anche un concorso per giovani talenti comici. Spettacolo, cabaret, giovani comici esordienti, gli ingredienti del Sarchiapone, che oltre a costituire un’importante vetrina della comicità nazionale è stato trampolino di lancio per diversi attori, ora famosi.

Partecipano alla serata Simone Annichiarico, Ivana Monti, Ivano Marescotti, Raffaello Corti, Davide Calgaro, Enrico Zambianchi, Emma Benini e Samuele Sbrighi.

In questa edizione sono l’attrice teatrale e televisiva Ivana Monti e l’attore, regista teatrale, drammaturgo e scrittore Ivano Marescotti a ricevere il “Premio Walter Chiari 2019”.

Si contendono il Premio Sarchiapone per i giovani comici emergenti: Francesco D’Agostino, Karl Mirabelli e Gli Sballati.