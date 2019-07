Riparte l'Accademia Marescotti: le audizioni per selezionare i nuovi attori

Dopo aver concluso l'anno accademico 2018/2019, la Teatro Accademia Marescotti è pronta a ripartire.

Ivano Marescotti infatti è pronto per costituire la nuova classe di allievi attori e prepararli per un nuovo grande spettacolo e lo fa domenica 28 luglio con una sessione di audizioni che si tiene dalle ore 10 alle ore 13 in via Cavina 9 a Ravenna.

Per prenotarvi scrivere a info@teatroaccademiamarescotti.com precisando: nome e cognome, data di nascita, numero di telefono, una brevissima presentazione e allegare una foto.