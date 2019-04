Gimkane ed esibizioni di auto storiche all'Asfalto Day

Domenica 28 aprile a Massa Lombarda in via della Cooperazione ci sarà l’edizione 2019 di “Asfalto Day”, un grande spettacolo per gli amanti dell’automobilismo.

Gimkana, esibizione di auto di serie, preparate e storiche, prove libere e prove cronometrate sono gli ingredienti della giornata, con appuntamenti al mattino dalle 10 e al pomeriggio dalle 14. Sarà inoltre possibile pranzare sul posto grazie a un punto ristoro con tipicità romagnole.