Divertenti ed ecologiche, le auto a pedali si sfidano al Gran premio internazionale

Sabato 4 maggio a Cotignola tornano le Vap, le fantasiose vetture a pedali. Ecologiche, divertenti, colorate, velocissime... nell'ambito delle manifestazioni della Festa d’Europa (9 maggio), Cotignola viene invasa da decine di vetture che si contendono il XIV Gran premio internazionale Cotignola - Europa.

Partecipano alla goliardica manifestazione, che intende favorire la creazione di legami tra ragazzi di nazionalità diverse, equipaggi provenienti da diverse parti di Italia, Francia e Repubblica Ceca. Quest’anno i ragazzi della scuola media "Luigi Varoli" di Cotignola gareggiano con quattro equipaggi.

Il ritrovo è previsto in piazza Vittorio Emanuele II alle 14.30; qui gli equipaggi eseguono la coreografia di presentazione, dopodiché raggiungono in parata il circuito protetto al parco Pertini, per dare il via alla gara, in programma alle 16.45. La durata della competizione è di 100 minuti e la vittoria andrà a chi avrà percorso più giri.

Alle 19 le premiazioni: la classifica sarà data per il 50% dalla velocità, calcolata sul numero di giri percorsi in 100 minuti, e per il restante 50% dal look, cioè dall’idea che ha ispirato la forma dell’auto, da come la carrozzeria è stata realizzata, dai costumi dei quattro piloti e dall’animazione svolta dalla squadra prima della gara.

Il pomeriggio sarà accompagnato da musica, animazione e giochi.