"La giusta distanza": un seminario sulle migrazioni

Giovedì 1 febbraio dalle 9.15 alle 17.30 si svolgerà, nella sede della Scuola di Giurisprudenza, in via Oberdan 1, un incontro per analizzare la fase successiva alla presa in carico nel sistema di accoglienza del cittadino migrante, quando, ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, si instaura un percorso di crescente autonomia.

Il seminario intende soffermarsi sulle connessioni tra i progetti di accoglienza integrata (Sprar, Cas, etc.) e il prosieguo del percorso migratorio. Lo scopo vuole essere quello di scambiare buone prassi esistenti a livello territoriale, confrontare idee su azioni e strumenti nazionali, regionali e locali e approfondire le reciproche interazioni, che a livello territoriale possano facilitare l’inclusione; infine, tematizzare possibili percorsi per rafforzare l’integrazione dei servizi socio – sanitari e per il lavoro. Il convegno è organizzato dall'Università degli Studi di Bologna, Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna. Ai fini della partecipazione è gradita l'iscrizione alla segreteria organizzativa: rita.caravita@unibo.it