Auto storiche in gara con la Gold Wheel Race

Tutto pronto per la quarte edizione del Gold Wheel Race a Ravenna. Un evento motoristico ormai consolidato ed atteso in città, in grado di richiamare a Ravenna sia pubblico che appassionati delle quattro ruote storiche e sportive. Appuntamento il 20 maggio con ritrovo per vetture e partecipanti alle ore 8,00. La partenza della prima vettura è prevista alle 9,00.

La competizione si tiene nel piazzale retrostante il Cinema Astoria (presso la SVA DAKAR di via Travaglini a Ravenna) ove viene disegnato il percorso della competizione di circa 1000 metri.

I piloti iscritti si confrontano al volante delle proprie vetture storiche e sportive in una spettacolare Gimcana di regolarità, prevista in 2 prove; devono percorrere un circuito che richiede grande precisione e abilità nella guida, affrontando una serie di curve, contro curve e slalom tra birilli.

I piloti, in un tempo prestabilito dall'Organizzazione, devono completare l'intero percorso lungo il quale sono posizionati 13 "pressostati" che, al passaggio della singola vettura partecipante, intercettano e bloccano intertempi e tempo complessivo finale al centesimo.

Sarà detentore del Trofeo 2018 - 4ª GOLD WHEEL RACE colui che chiuderà il percorso nello stesso istante indicato, al centesimo di secondo, valutando sia l'anticipo che il ritardo.

Tutti gli iscritti sono dotati del pacco-gara e gadgets forniti dalle aziende partners grazie alle quali si rende possibile l'evento. Premi per i primi 5 classificati.

Il vincitore oltre ad assicurarsi il trofeo diverrà l'immagine ufficiale dell'edizione successiva del Gold Wheel Race.

Le iscrizioni avvengono solo via e-mail entro e non oltre il 10 maggio : luccilab@alice.it