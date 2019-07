Velocità e spettacolo con l'Autocross Terre di Romagna

Sabato 6 luglio viene recuperata la seconda prova del Campionato Italiano Velocità su Terra (autocross), che era stata rinviata per il maltempo abbattutosi a fine maggio nel Ravennate e che aveva reso totalmente inagibile la pista RIORC - Ravenna International Off Road Circuit.

Pertanto l'appuntamento si ripresenta agli appassionati delle quattro ruote in piena estate all'impianto situato a Borgo Faina, in Via Dismano, alle porte di Ravenna.

Questo il programma dell'Autocross Terre di Romagna: dalle ore 8.15 alle ore 10.15 verifiche sportive e tecniche. Alle ore 11.30 Prove Ufficiali e a seguire prima, seconda e terza batteria. Poi semifinali e finali.

Le vetture vengono suddivise in cinque diversi gruppi in base alle loro caratteristiche tecniche.