Franco Lombini e Mario Tadiello presentano il libro “Apriti cielo!”

Domenica 15 marzo al Clan Destino di Faenza arrivano gli Avia(u)tori Franco Lombini e Mario Tadiello, presentano il loro libro “Apriti cielo!” confessioni minime di due steward al servizio di sua Maestà.

Un frizzante spettacolo all’insegna dell’ironia: un viaggio attorno al mondo in 50 voli pindarici dove l’unica morale è l’eterea follia dell’ipossia, dove tutto è permesso, dove nessuno conosce nessuno, nell’“aria di nessuno, dove domani è un altro fuso orario, dove l’unico "mai" limite è il cielo.



Il locale si trasforma in un Boeing 747 per una turbolenta incursione nella psiche umana, senza esclusione di colpi.



Ingresso libero.