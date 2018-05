Il Cubo Magico Bevanella di Savio per sabato 19 e domenica 20 maggio, alle ore 16, propone un’escursione in barca elettrica, un percorso unico e suggestivo per scoprire l’area del Bevano, il suo paesaggio e i numerosi animali che lo popolano.

La prenotazione è obbligatoria al 0544 528710 – bevanella@atlantide.net