Babbo Natale, renne ed elfi ai blocchi di partenza: scatta la Babbo Running

Sabato 22 dicembre Lugo sarà attraversata dalle 15.30 dalla manifestazione podistica natalizia “Babbo Running”. Per l’occasione le strade della città si riempiranno di personaggi natalizi come Babbi Natale, elfi, renne e tanto altro. La corsa prevede infatti la partecipazione di corridori vestiti a tema.

L’iniziativa, non competitiva e aperta a tutte le età, ha un percorso di 6 km. La partenza è prevista alle 15.30 dal Maracanà, con arrivo entro le 17.30.

Le iscrizioni sono aperte a singoli e gruppi. Il costo è di 8 euro; 5 euro per bambini e ragazzi fino a 12 anni. Chi vuole può acquistare al momento dell’iscrizione il vestito da Babbo Natale al costo di 5 euro (solo 100 vestiti a disposizione). È possibile iscriversi il giorno dell’evento o nelle giornate precedenti nell’ufficio di Stuoie Calcio (via Madonna delle Stuoie 1) dalle 17.30 alle 19. Per informazioni contattare il numero 0545 1920150 (dalle 17.30 alle 19).

Per ulteriori informazioni contattare il numero 393 3676401 (Gianni) o 338 1407179 (Paolo); visitare la pagina Facebook “Babbo Running Lugo”.

L’iniziativa è organizzata da Calcio Stuoie 1982, in collaborazione con Maracanà Lugo, Orgoglio Pieghevole, Ciclistica Baracca Lugo, Stuoie Sport e Società e Rione Madonna delle Stuoie, con il patrocinio del Comune di Lugo.