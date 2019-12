Back to 80's: i grandi successi di rock, pop e dance in acustico

Per la prima volta in concerto assieme Laura Calvagna e Davide Santandrea suonano al San Marino Cafè di Casal Borsetti venerdì 13 dicembre.



Ispirati dalla carica dei successi degli anni 80’ il duo ripercorre quei dieci anni di musica tra rock, pop e dance rigorosamente in versione acustica voce e chitarra. Un repertorio da Micheal Jackson a Brian Adams, dagli Eurythmics agli AC/DC.



La formazione è composta da Laura Calvagna alla voce e Davide Santandrea chitarra acustica, loop station e seconda voce.



Ingresso libero.