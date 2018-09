Bagnacavallo, all'antico convento di San Francesco il Sonora Radio Fest

L’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo si sta preparando a ospitare un evento unico in Italia: il 10 ottobre ci sarà infatti il Sonora Radio Fest, il primo festival delle web radio dei giovani dell’Emilia-Romagna. Il festival è stato presentato a Bologna nell’ambito di EnERgie Diffuse, il ricco cartellone che la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo per celebrare la Settimana di promozione della Cultura (dal 7 al 14 ottobre). Youtuber, musicisti, dj e presentatori da tutta Italia convergeranno a Bagnacavallo per una giornata di pura passione radiofonica. Una scaletta di ospiti che parla da sola: è infatti già partito il tam tam sui social network, che in pochi giorni ha raccolto l'interesse di centinaia di persone.

Sonora Radio Fest metterà a confronto fruitori e produttori di comunicazione radiofonica con lo scopo di condividere le buone pratiche per l’ideazione di percorsi aggregativi, lo sviluppo di contenuti di valore, la crescita della creatività e la valorizzazione di nuovi talenti. Una giornata per creare relazioni tra giovani, organizzazioni non profit, professionisti, protagonisti e stakeholder della radio e delle politiche giovanili. Per la giornata saranno allestite quattro postazioni radio innovative e originali: Chiostro, Sala Oriani, Manica lunga, Sala delle capriate.



PROGRAMMA

Le iniziative sono a ingresso libero, i primi incontri saranno a partire dalle 9.30 con Matteo Caccia di Radio Rai Due (storytelling: scrivere, raccontare, ascoltare), Andrea Borgnino di Radio Rai Techetè (Un viaggio nella radio. Da Radio Techetè allo smartphone), Laura Gramuglia di Radio Capital (I love Radio Rock, dietro le quinte del mestiere più bello del mondo) e Federico Taddia, di Radio 24, autore e conduttore radio e tv (storie piccole, originali e virtuose).



Alle 11.30 ci sarà il concerto di Moder con i ragazzi del Cisim Lab.



Alle 14.30 è in programma una tavola rotonda con le web radio della Regione Emilia- Romagna, a cui parteciperanno tutte le realtà che collaborano con Radio Sonora: Radio Frequenza Appennino (Bologna), Look up radio (Bologna), Radio alta frequenza (Bologna), Radio Jump (Forlì), Rumore web (Università di Modena e Reggio-Emilia), Radio Officina (Parma), Radio planet on air (Faenza), Uniradio (Università di Cesena), Radio Giardino (Ferrara), Radio 5.9 (Carpi), Radio Revolution, (studenti università Parma) Usma Radio (Università di San Marino), Riccione web radio (Riccione), Radio Roxie (Anzola dell’Emilia), Radio Emilia Romagna; conduce il meetup Federico Taddia. Nella Manica lunga dell’ex convento ci sarà un’installazione video, un viaggio tra le web radio regionali a cura di Giovazoom e al chiostro il dj set a cura di Radio Sonora.



Alle 16 live radio a cura delle web radio partecipanti; nella Sala Oriani l’evoluzione del podcast con Pablo Trincia (Veleno, le Iene), Giorgio Minguzzi (merita.biz), Gianni Gozzoli (Radio Sonora), Yann Ilunga (consulente podcast); nella Manica lunga youtuber a confronto, con Human Safari, Fraffrog, Richardhtt, Danny Metal, The Walking Nose.



Alle 16.30 laboratorio di rap a cura di Moder e alle 17 laboratorio radiofonico con la possibilità di sperimentarsi come speaker o deejay.



Alle 17.30 talk rap con Claver Gold e Inoki e “Rock in love”, live da Elvis & Priscilla a Kurt & Courtney: sessantanove storie d'amore a tempo di musica a cura di Laura Gramuglia, accompagnata dal chitarrista Aldo Betto. Alle 18.45 il concerto di Altre di B e alle 19.45 storie e aneddoti di una vita tra radio e tv con il Trio Medusa. Alle 21 il cantautore Giorgio Poi in concerto nel chiostro e per finire dj set a cura di Radio Sonora.



Durante la giornata ci sarà anche la possibilità di provare a diventare speaker “per un giorno e per sempre”. La caffetteria sarà curata dall’Antico Convento di San Francesco; bar, aperitivo, stuzzicheria e bistrot al convento durante la giornata sono a cura di Chiribilli - Mise en place bistrò.