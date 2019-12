Il concerto per la Liberazione con Cisco Bellotti

Proseguono le iniziative promosse in occasione del 75° anniversario della Liberazione di Bagnacavallo. Venerdì 20 dicembre alle 21 al Teatro Goldoni si tiene Combat Folk, concerto per la Liberazione assieme a Cisco Bellotti, ex front man dei Modena City Ramblers.

Per festeggiare la maggiore età del disco Novecento, uscito nel 2001 con successo di pubblico e critica, Stefano “Cisco” Bellotti, allora front man dei Modena City Ramblers e Luca Lanzi, musicista e cantante della Casa Del Vento, tornano a calcare i palchi assieme. Assieme a loro ci sarà Francesco “Fry” Moneti, che proprio con il gruppo aretino mosse i suoi primi passi nel mondo musicale per poi passare ai Modena, di cui è ancora colonna portante. Ospite speciale sarà Luca Taddia.

Il concerto è organizzato dall’Anpi di Bagnacavallo.

Ingresso: intero 15 euro, ridotto soci Anpi 8 euro.

Info e prevendite: bagnacavalloanpi@gmail.com