"Bagnacavallo d'inverno": si accende il presepe animato meccanicamente di Villa Prati

Sarà visitabile da domenica il Presepe animato meccanicamente di Villa Prati, allestimento che ogni anno si rinnova con diorami e scenografie che ricostruiscono gli episodi legati alla Natività. Nel presepe della frazione bagnacavallese trovano spazio oltre quaranta gruppi di figure e ambientazioni che si muovono all’alternarsi del giorno e della notte. Allestito nelle ex scuole elementari di Villa Prati, in via Sinistra Canale Inferiore, il presepe è curato dall’associazione Amici del Presepe. Realizzato in gran parte con materiali di recupero, si estende su una superficie di oltre 70 metri quadrati. Orari di apertura (fino al 20 gennaio): festivi fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19; domenica 13 e 20 gennaio dalle 14.30 alle 19; feriali fino al 5 gennaio dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso libero. Sabato 29 dicembre, nell’ambito della Notte dei Presepi promossa dalla Strada dei Presepi, l’apertura straordinaria sarà dalle 20 alle 24. Il presepe fa parte del programma Bagnacavallo d’inverno.