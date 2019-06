Cena sotto le stelle con "La piazza in tavola"

Prendono il via martedì 18 giugno con La piazza in tavola gli eventi estivi nel centro storico di Bagnacavallo, promossi da Comune e associazione “Bagnacavallo fa Centro” con il supporto della Pro Loco, delle associazioni e degli esercizi commerciali.

L’appuntamento è dalle 18 in piazza della Libertà. Si inizierà con Le mani in pasta, laboratorio per bambini in collaborazione con le azdore di Romagna.

Dalle 19.30 sarà possibile cenare sotto le stelle con menu a cura di Osteria Malabocca, Ristorante Raggio di Sole, Macelleria dell’Arco e Pasticceria Tiffany e i vini del Consorzio il Bagnacavallo.

La cena sarà accompagnata, a partire dalle 20, dai Musicanti di San Crispino, che animeranno piazza della Libertà con il loro coinvolgente spettacolo.

L’iniziativa sarà come da tradizione l’occasione per premiare, alle 21.30, il miglior Bursôn etichetta nera attualmente in commercio, uscito vincitore dal concorso enologico promosso dal Consorzio il Bagnacavallo nelle scorse settimane. Il miglior Bursôn sarà premiato con il Cavallo Nero, originale gioiello ideato, realizzato e offerto dall’orafo Paolo Ponzi di Bagnacavallo.

Durante la manifestazione in piazza ci sarà un mercatino di prodotti agricoli e tipici curato dalla Pro Loco e i negozi del centro saranno aperti per lo shopping serale.