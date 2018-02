Semina, passeggiata e merenda a luci soffuse

Anche quest’anno la Bassa Romagna aderisce a “M’illumino di meno”, la più grande festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili in Italia che si terrà venerdì 23 febbraio, giorno del compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici.

A Bagnacavallo c'è l’evento “Bagnacavallo con i piedi per terra”, rivolto ai ragazzi delle scuole e alle loro famiglie. Gli studenti si ritroveranno alle 16.30 presso le scuole medie di via Cavour per la semina della nuova aiuola; alle 17 partiranno per la passeggiata a piedi verso il Giardino dei Semplici, da dove inizierà alle 17.15 la visita guidata con merenda, in collaborazione con l’associazione “Cercare la Luna”. I ragazzi torneranno poi verso la scuola a piedi con una passeggiata illuminata da tanti palloncini a led. Per informazioni contattare il numero 0545 280889 o vistare il sito www.comune.bagnacavallo.ra.it.

Inoltre luci spente in piazza della Libertà dalle 17.30 alle 19.30.

Altre iniziative sono in programma negli altri comuni della Bassa Romagna.