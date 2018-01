"Spirito e Materia": psicoterapia, musica e degustazioni al convento

Cibo, psiche ed emozioni sono al centro del terzo appuntamento di Spirito e Materia, domenica 21 gennaio. Gli incontri di parole e musica con degustazioni di prodotti del territorio in programma nella sala Oriani del convento di San Francesco sono giunti alla diciannovesima edizione.

La giornata prende il via alle 15 con la parte dedicata allo “spirito” dal titolo appunto Cibo e psiche, conferenza di Silvia Drei, fisioterapista, psicologa e psicoterapeuta a indirizzo biosistemico, mentre l’intermezzo musicale è affidato alle Emozioni in musica di Alessandro Guidi, pianoforte e voce e Marzia Gagliardi, voce.

Per la parte dedicata alla “materia” c'è poi una degustazione di prodotti gastronomici a cura dell’Osteria Malabocca di Bagnacavallo e di succhi di frutta dell’azienda Rio del Sol di Faenza.

Gli incontri sono organizzati dalla Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune. Prendono il via alle 15, sono a ingresso a offerta libera e riservati in via prioritaria ai soci della Pro Loco.

Gli appuntamenti successivi si terranno il 4 e l’11 febbraio, data straordinaria per festeggiare il novantesimo compleanno di don Pietro Magnanini.

Sala Oriani è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.

Per info e prenotazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche

0545 280898

turismo@comune.bagnacavallo.ra.it

proloco.bagnacavallo@gmail.com

www.prolocobagnacavallo.it