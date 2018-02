"Baia grande": Ivan Fuschini discute la storia e il futuro della piallassa Baiona

Sabato 24 febbraio, ore 17.30, alla Libreria Libridine di Ravenna in viale Baracca 91, si svolge la presentazione del saggio "Baia Grande. La pialassa Baiona ultima frontiera per una valle salmastra" di Ivan Fuschini.

L’autore, membro dell’Assemblea Regionale del Parco del Po, è stato anche assessore all’ambiente, al turismo e allo sport del Comune di Ravenna. Il volume che viene presentato è dedicato all’area naturale nota come “piallassa Baiona” e alla sua salvaguardia, con uno sguardo attento alla storia ed al futuro della valle situata all’interno del Parco Nazionale del Delta de Po. L'evento fa parte delle “Giornate da Libridine", la rassegna di iniziative a carattere culturale organizzata dalla cooperativa sociale San Vitale per favorire lo scambio fra il mondo e i valori della cooperazione sociale e i talenti del territorio di Ravenna. Come sempre l'ingresso è gratuito e al termine dell’evento verrà offerto un aperitivo dal Bar Teodorico. Per informazioni: 0544 451016 / www.facebook.com/libridine.ravenna