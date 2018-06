Ballate agrodolci e incursioni noise con i J.C. Satan

Martedì 12 giugno sono i J.C. Satàn a movimentare la serata al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna con un live che parte alle ore 21.30. Ingresso libero.

Dopo la partecipazione al Beaches Brew Festival del 2015, i J.C. Satàn tornano all’Hana-Bi per presentare il nuovo album “Centaur Desire”. Tra ballate agrodolci e incursioni noise, sono una delle più belle realtà della scena rock europea degli ultimi anni.

Il progetto nasce nel 2010 dall’incontro tra il bordolese Arthur Larregle e la booker torinese Paula Scassa. Canzoni scritte senza alcuna particolare intenzione, che mischiano un mordente sound garage a un animo pop e che verranno stampate nel Satan EP.

Il primo e il secondo album, “Sick of Love” e “Hell Death Samba” segnano l’inizio della collaborazione con l’americana Slovenly Records, ma è il terzo disco, “Faraway Land” (2012), uscito per l’etichetta franco/belga Teenage Menopause Records, a portare la band all’attenzione della stampa e della critica, tanto da venir proclamata come una delle formazioni più influenti nel panorama rock francese dalla rivista Technikart.

I JC Satàn portano il loro sound unico ed esplosivo in molti importanti festival continentali (Transmusicales, Eurockeennes, Rock en Seine, le Guess Who?), lunghi tour per l’Europa (supportando anche il tour di Ty Segall nell’autunno 2014) e perfino un tour negli USA. L’album del 2014, intitolato semplicemente “J.C. Satàn”, segna un ulteriore crescita nella scrittura e nelle sonorità, come se gli Swans stessero suonando i brani dei Pixies sotto massicce dosi di lsd.

Ma ora ecco il quinto album in studio, “Centaur Desire”, con una formula completamente nuova per gli J.C. Satàn. Con questo nuovo LP il gruppo entra infatti in una nuova fase e intraprende una specie di svolta sul piano compositivo e anche a livello “strutturale” e concettuale (di conseguenza per quello che riguarda la qualità e la varietà del sound), coinvolgendo sin dalle prime fasi di lavorazione tutti i componenti della band. Una scelta che chiaramente comporta un sound che pure senza rinnegare la tradizionale attitudine garage punk e un certo ermetismo di matrice dark wave, è oggi più armonioso e ricco di sfumature rispetto al passato.