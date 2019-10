Balli e canti tradizionali per le Giornate della cultura russa in Italia

Anche Ravenna è la fra le città italiane che partecipano alle Giornate della cultura russa in Italia. Domenica 20 ottobre alle 16 in piazza del Popolo o al Museo d’arte della città di Ravenna in caso di maltempo c'è la possibilità di assistere all’esibizione di ragazzi e ragazze in canti e balli folkloristici e in giochi tradizionali russi.

Molti di loro arrivano dalla città russa Togliatti, nome assunto nel 1964 in onore di Palmiro Togliatti, dove c’è un Istituto della Cultura Italiana che fa parte di un programma ministeriale gestito dalla Società Dante Alighieri a Roma, che promuove la lingua italiana in Russia e la lingua russa in Italia. Si esibiranno anche i ragazzi dell’Università Ortodossa che studiano italiano. I giovani balleranno e canteranno indossando i costumi tradizionali, accompagnati da strumenti tipici russi, alcuni molto antichi e dalle insolite forme.

Lo spettacolo di Ravenna, che ha il patrocinio del Comune, sarà una delle tappe che coinvolgerà diverse città italiane, come Rimini, Firenze, Pescara, Roma e Venezia. In ogni città sono previste diverse attività con l’obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca fra Italia e Russia.

A fine mese, inoltre, Ravenna si prepara ad accogliere una delegazione da San Pietroburgo che incontrerà operatori turistici e istituzioni, tra cui l’assessore al Turismo Giacomo Costantini.