Bambini e genitori si divertono con “Scarabocchiamoci”

Sabato 12 gennaio alle 10.30 ci sarà un laboratorio gratuito di prova alla scuola arti e mestieri “Umberto Folli” di Massa Lombarda, presso la sua nuova sede al primo piano del centro giovani Jyl, in viale Zaganelli 1. Il laboratorio è riservato a bambini e bambine da 3 a 5 anni accompagnati dai genitori e sarà su manipolazione creta, mosaico, disegno, pittura, tempera, cartapesta e altre attività creative.

Le famiglie potranno così avere un assaggio di “Scarabocchiamoci”, il corso per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati dai genitori, che parte proprio con la lezione gratuita e non vincolante del 12 gennaio. I laboratori si terranno il sabato mattina dalle 10.30 alle 12. Tre i moduli previsti, ciascuno da cinque incontri: dal 12 gennaio al 9 febbraio, dal 16 febbraio al 16 marzo, dal 23 marzo al 4 maggio (esclusi sabato 20 e 27 aprile). La quota di iscrizione e frequenza è di 15 euro per ogni singolo modulo; sono previste le riduzioni per fratelli (50% dell’importo per il secondo fratello e 25% per i successivi).

Il progetto formativo della scuola comunale Arti e Mestieri di Massa Lombarda, quest'anno realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Arte.Na, offre tre tipologie di proposte che gravitano attorno al mondo dell’arte e delle suggestioni creative: corsi per tutte le età, dagli adulti ai piccolissimi accompagnati dai genitori.

È possibile richiedere informazioni all’Urp contattando il numero 0545 985890 oppure scrivendo a urp@comune.massalombarda.ra.it. Le iscrizioni sono possibili direttamente presso la sede della scuola negli orari di apertura, oppure inviando la modulistica presente sul sito del Comune.