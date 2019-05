Giochi e sport senza confini, torna Bambini in Festa

In occasione della Giornata nazionale dello Sport, domenica 26 maggio i Giardini Pubblici di Ravenna ospitano Bambini in Festa, un'occasione per tutti di provare e sperimentare tante discipline sportive all'aperto.

Dalle 10.30 spazio allo spettacolo dello sport dalle discipline a squadre a quelle individuali. Si va dalla boxe al go-kart, dalla pallavolo alla barca a vela.