"Bebè in arrivo": incontri per i futuri genitori

Nei prossimi giorni al Centro per le famiglie dell'Unione della Romagna Faentina prende il via un ciclo di cinque incontri dal titolo "Un bebè in arrivo", dedicato ai genitori in attesa.

Gli incontri, organizzati dal Consultorio familiare e dal Centro per le famiglie, insieme ad altri servizi e associazioni del territorio, sono tutti a ingresso libero e gratuito e si tengono presso il Centro per le famiglie (via degli Insorti 2, Faenza).

Si cerca di rispondere alle domande più comuni di un genitore in attesa di un figlio, ma i vari appuntamenti sono anche un'occasione di conoscenza dei servizi, degli operatori e delle associazioni attive nel nostro territorio.

Sabato 20 gennaio, dalle ore 10.00 alle 12.00, il primo incontro "La cura del bebè... vaccini...sicurezza", con pediatra e assistente sanitaria. Un'occasione per parlare di accudimento, sonno, allattamento, vaccinazioni, informazioni sulla sicurezza fuori e dentro casa.

Questi gli altri appuntamenti programmati: sabato 27 gennaio, ore 10.00-12.00, "Cara mamma, caro babbo: informazioni utili sulle norme a tutela della genitorialità e sui servizi per l'infanzia"; sabato 3 febbraio, ore 10.00-12.00, "Bebè a costo zero: scelte semplici, naturali e consapevoli per crescere vostro figlio senza svuotare il portafoglio", con il Gruppo Allattando a Faenza; sabato 10 febbraio, ore 10.00-12.00 "E' semplice ma non sempre facile: confronto alla pari tra mamme per affrontare al meglio l'impegno pratico dell'allattamento", con il Gruppo Allattando a Faenza; infine, sabato 3 marzo, dalle ore 16.00 alle 18.00, "…e di colpo papa’!", con il Gruppo Allattando a Faenza.

L'ultimo appuntamento è una novità per questo tipo di incontri, una bellissima occasione da non perdere per dare voce anche al punto di vista maschile sui temi della gravidanza, nascita, allattamento, cura e sostegno.