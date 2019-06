Band in gara alla finale regionale di Arezzo Wave Festival

Venerdi 21 giugno torna a Ravenna, in Darsena Pop Up, per la terza volta consecutiva la finale regionale dell' Arezzo Wave Love Festival, organizzata da Area51 Laboratorio Culturale.

Si contendono il titolo di Best Arezzo Wave Emilia-Romagna 2019: On Off Man, So Beast, Chameleon Mime e Funnets.

I live cominciano a partire dalle ore 20. Ingresso libero