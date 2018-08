La Banda cittadina apre le porte agli aspiranti musicisti

Giunta alla sua sesta edizione, anche quest'anno la scuola di musica della Banda musicale cittadina di Ravenna è pronta ad aprire le proprie porte a tutti i nuovi iscritti per l'anno scolastico 2018/2019.

Flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, corno, eufonio, tuba e percussioni: la scelta è ampia e tutti, giovani e meno giovani, potranno cimentarsi nello studio della musica e innamorarsi di uno strumento musicale. Sì, perché per la Banda la musica è amore e passione, elementi imprescindibili che hanno permesso a tutti i suoi membri di continuare a divertirsi e crescere assieme, scrivendo una storia lunga ormai più di due secoli.

Gli allievi della scuola, grazie agli insegnanti, tutti membri della Banda, e alle lezioni di musica d'assieme, hanno anche la possibilità di diventare, in breve tempo, musicisti della Banda stessa ed entrare a far parte di un gruppo affiatato e pieno di entusiasmo. I corsi partiranno da inizio ottobre presso la sede di Via Nicolodi 19. Per qualsiasi informazione e per iscriversi scrivere all'indirizzo bandara@comune.ravenna.it o telefonare al numero 3496423298.