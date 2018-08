Bassi Maestro presenta il nuovo album a Marina

Bassi Maestro è una vera e propria istituzione, una leggenda vivente che dopo aver attraversato tutte le fasi dell’hip hop italiano rimane tra i rapper, dj e producer più amati e rispettati dell’intera scena, un artista capace di rinnovarsi ogni volta e ogni volta rimanere attuale senza dimenticare le proprie radici. “Mia Maestà” è il suo ultimo album e lo porta ai piedi della duna dell’Hana-Bi domenica 19 agosto, a partire dalle 18.

“Mia Maestà” è il nuovo album di Bassi Maestro, che si aggiunge a una discografia infinita e ricca di grandi classici, un disco in cui Bassi ha prodotto quasi tutte le strumentali mantenendo il sampling come base fondamentale di ogni sua produzione, con un tocco classico anche sui beat più attuali. Bassi è concentrato poi molto sulla scrittura, riuscendo a far convivere contenuti importanti e spunti di riflessione personale a momenti più leggeri di puro intrattenimento lirico, in puro stile hip hop.

«Gli ultimi anni – spiega Bassi Maestro – mi sono serviti per prendermi una pausa e concentrarmi su altri progetti, come il lancio della mia etichetta indipendente Com Era, per la quale “Mia Maestà” è la prima release a uscire anche in formato digitale e non esclusivamente su vinile, e il web format “Down with Bassi”. Nel frattempo ho cercato di capire come muovermi, cercando stimoli sia dalla musica che mi ha sempre ispirato, come i classici hip hop degli anni ’90, che dalle nuove generazioni di artisti che hanno saputo rivoluzionare il suono dell’hip hop, mantenendo in molti casi anche un legame qualitativamente alto con la storia e i contenuti di questo genere musicale».

“Mia Maestà” è un album ricco di collaborazioni importanti, in cui Bassi Maestro ha voluto chiamare a sé diversi artisti che stima e ascolta, e che per sua stessa ammissione sono stati spesso fonte di ispirazione: rapper mainstream come Fabri Fibra e Gemitaiz, nomi affermati come Nitro, i soci di sempre CdB, giovani promesse come Vegas Jones (in una traccia prodotta a quattro mani col producer Boston George) e gli emergenti più interessanti della realtà hip hop milanese, Lanz Khan, Axos, Pepito Rella e Lazza, nella posse track “Benvenuti a Milano”. Tra le collaborazioni infine anche Cesare Pizzetti e Fabio Visocchi, basso e piano del gruppo Loop Therapy, che spesso accompagnano Bassi anche nelle esibizioni live.