Beach & Love, così il digital marketing si mette al servizio del turismo

Raccontare con i piedi nella sabbia tecniche e strategie di comunicazione e digital marketing per incentivare la ripartenza del settore turistico: questo è ciò che accade venerdì 24 maggio con l'evento Beach&Love a Milano Marittima.

Sondaggi e ricerche di mercato, casi studio e spettacolo sono gli ingredienti essenziali per creare un evento ad alto impatto emozionale, totalmente gratuito, giunto alla sua sesta edizione. Storie di brand, Neuromarketing, SEO, Content Marketing e Social Media Marketing sono gli argomenti principali di cui tratterà l'evento, indispensabili per rilanciare il settore turistico.

Due founder d'eccezione hanno ideato e realizzato un evento creativo, informale e ad alto impatto comunicativo come Beach&Love. Conosciuti e apprezzati nel mondo del digital marketing, Salvatore Russo, brand builder e ideatore di blog aziendali di grande successo, e Giulia Bezzi, SEO Specialist tra i più apprezzati in Italia, sono gli autori di tutti gli eventi firmati &Love. Giornate che propongono al pubblico importanti esperienze formative, ricche di contenuti di valore, di momenti di spettacolo e di brand e ospiti autorevoli.

Il 24 luglio, 100 persone possono collegarsi in streaming e interagire, ricevendo da parte degli organizzatori una box esclusiva. A Milano Marittima sono cinquanta i partecipanti - selezionati tra imprenditori e rappresentanti di associazioni - che assisteranno all'evento in spiaggia.

Beach&Love ha l'obiettivo di formare e informare, offrendo strumenti per promuovere correttamente il settore turistico. Strategie di marketing personalizzate e tecniche di comunicazione performanti permetteranno, dapprima, la ripresa del mercato del turismo e, in futuro, la sua totale innovazione. Per ulteriori informazioni: www.beachandlove.it