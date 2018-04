Beach party con miss, giochi e musica in attesa della Granfondo del Sale

In occasione della 22^ edizione della Granfondo del Sale, a Cervia sabato 5 maggio si scatena la festa.

Sabato sera, presso la spiaggia del Fantini Club, ha luogo il Granfondo Beach Party, una serata musicale e d’intrattenimento per tutti i partecipanti alla gara e accompagnatori. Piedi nella sabbia, orecchio allo speaker Daniel Guidi, mattatore della notte stellata di Cervia che, per l’occasione, inaugura il concorso di bellezza Miss Via del Sale.

Dalle ore 21.00 sul palcoscenico si alternano musica dal vivo, giochi per bambini, premiazioni dedicate alle società, estrazioni e molto altro, aspettando i fuochi d'artificio che chiudono la festa creando un’atmosfera davvero magica.