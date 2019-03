BeatleStory: un grande show per rivivere l’epopea dei Beatles

Venerdì 22 marzo, dalle 22.00, il Socjale ospita un fantastico concerto che coniuga musica e contributi video per rivivere appieno la grande Beatlemania: BeatleStory è un live show multimediale che, attraverso un magico viaggio, ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ‘62 al ‘70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi.

Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, BeatleStory è un evento unico nel suo genere, con 2 ore intense di capolavori come: "She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist And Shout, Yesterday, Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.

Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci.