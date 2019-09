Sulle note di Beethoven ripartono “Giovani in Musica” e i “Concerti della Domenica”

“Dove le parole non arrivano... la musica parla.” Parafrasando Beethoven, l’Associazione Musicale Angelo Mariani torna a far parlare la musica, tramite le sue due rassegne di musica da camera che connotano la ripresa della sua attività dopo la consueta pausa estiva, “Giovani in Musica” e “Concerti della Domenica”.

“Ci attendono – commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – quattro mesi ricchi di interessantissime proposte musicali, grazie ad appuntamenti ai quali il pubblico si è appassionato e affezionato sempre di più. E’ molto bello, sfogliando i programmi delle due rassegne, leggere come vengano giustamente valorizzati i talenti ravennati, ma anche fatte scoprire realtà note a livello nazionale e internazionale, sia per quanto riguarda i musicisti più giovani che per ciò che concerne gli artisti affermati da più tempo”.

Le due rassegne prevedono complessivamente 14 appuntamenti che animano la Sala Corelli del Teatro Alighieri da settembre a dicembre 2019. I primi 7, che costituiscono il cartellone Giovani in Musica con l’inizio degli appuntamenti fissato alle ore 17 tranne l’ultimo che si terrà alle ore 11, si dipaneranno nell’arco di un mese dal 20 settembre al 20 ottobre; gli altri 7 che compongono i “Concerti della Domenica” si terranno la mattina alle ore 10.30 e scandiranno dal 27 ottobre al 15 dicembre tutte le domeniche, tranne la domenica 10 novembre (in tale data la tradizionale maratona cittadina renderebbe difficilissimo l’accesso al teatro).

Il progetto Giovani in Musica, giunto alla XV edizione, ha come focus il coinvolgimento del pubblico nella realtà delle giovani generazioni di musicisti che percorrono la strada formativa e di preparazione alla professione. L’edizione 2019, anticipando in parte un evento importante che caratterizzerà la programmazione del prossimo anno, il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven avvenuta nel 1770, presenterà alcune esperienze didattiche molto interessanti pensate intorno al grande compositore di Bonn, condotte da docenti qualificati del nostro territorio, impegnati a stimolare nei più giovani il desiderio di accostarsi alla musica e alla professione con passione, disciplina e apertura nei confronti della complessa realtà artistica in cui si troveranno ad operare. La rassegna prosegue sul solco tracciato dalle esperienze delle edizioni passate, caratterizzandosi come una sorta di laboratorio di esperienze vive, partecipate dal pubblico, che approfondisce così la conoscenza degli aspetti fondamentali di quel mondo espressivo in cui tantissimi giovani strumentisti si cimentano per costruire la loro vita artistica e professionale .

Il calendario

Allievo del pianista Denis Zardi presso il Conservatorio di Parma, Dario Zanconi darà prova venerdì 20 settembre del suo promettente talento eseguendo le Variazioni Diabelli di Beethoven, mentre venerdì 27 settembre il Collegium vocale “C. Monteverdi” formazione corale del Conservatorio di Bolzano creato e diretto da Elena Sartori, musicista e direttrice di coro di origine ravennate tra le più celebri a livello europeo, farà ruotare la propria esibizione intorno a due compositori che rappresentano due significativi esempi della produzione vocale del ‘500, Orazio Vecchi e Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Di nuovo dedicato a Beethoven il pomeriggio di lunedì 30 settembre di cui saranno proposte alcune delle più significative Sonate interpretate dagli allievi della classe di pianoforte del maestro Mauro Minguzzi docente presso l’Istituto Malerbi di Lugo.

Sabato 5 ottobre protagonista ancora una scuola di pianoforte questa volta ravennate, tra le più recenti fondate a Ravenna su iniziativa della brillante pianista Maria Cristina Ceroni: alcuni dei più meritevoli allievi si cimenteranno con composizioni, oltre di Beethoven di alcuni altri autori che hanno concorso alla formazione artistica del grande tedesco, come Bach, Haydn, Mozart Schubert.

Mercoledì 9 ottobre verrà esplorato il rapporto tra il giovane musicista e la realtà del Concorso come necessario momento di verifica delle proprie capacità e confronto col talento altrui, una messa a fuoco degli aspetti da migliorare al fine di proseguire il percorso di crescita e maturazione artistica: nell’occasione la vincitrice del concorso migliori diplomati del 2018 la violinista Annastella Gibboni accompagnata al pianoforte da Geraldina Letteriello eseguirà brani di Bach, Beethoven, Paganini.

La collaborazione con le più qualificate Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale oltrepasserà quest’anno i confini nazionali, nell’appuntamento di martedì 15 ottobre che vedrà la partecipazione di un trio di musicisti allievi del Conservatorio di Lugano: il violinista Riccardo Zamuner, la violoncellista Arianna Di Martino e la pianista Cecilia Facchini impegnate in pagine di Beethoven e Brahms.

All’Istituto Superiore Musicale di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna con il suo Ensemble Strumentale diretto da Federico Ferri il domenica 20 ottobre spettea il compito di chiudere la rassegna con una mattinata musicale tutto dedicata a Vivaldi (inizio concerto ore 11).

Non sono ancora spenti gli echi degli strumenti delle giovani promesse musicali, che già la Mariani incalza con la sua seconda proposta musicale dell’autunno, una delle rassegne maggiormente attese e consolidate nelle abitudini del pubblico i “Concerti della Domenica”, contrassegnata quest’anno dalla partecipazione di musicisti tutti di calibro internazionale.

I nomi dei protagonisti che si avvicenderanno sul palco della Corelli sono di immediato richiamo per pubblico. Dal Gershwin Quintet, che apre il cartellone dei matinée musicali, al vincitore del Primo Premio al Concorso di Bonn “Telekom – Beethoven 2017” Alberto Ferro che siederà al pianoforte il 3 novembre, dal duo Filippo Mazzoli flauto e Denis Zardi pianoforte del 17 novembre, entrambi singolarmente attivi da anni sulla scena internazionale, ai componenti il Quartetto Felix tre archi e pianoforte – Vincenzo Meriani violino, Francesco Venga viola, Matteo Parisi violoncello, Marina Pellegrino pianoforte - pronti a prendere posto sul palco il 24 novembre, al duo oboe – pianoforte formato dall’oboista Luciano Franca, già primo oboe dell’Orchestra del Teatro alla Scala, e Simona Santini una delle più note pianiste e insegnanti di pianoforte di Ravenna che come fiore all’occhiello vanta il primo premio assoluto come solista al IV° Concorso Pianistico Internazionale “Chopin” di Roma, dal duo protagonista l’8 dicembre con due nomi di grido il violinista Gabriele Pieranunzi e la pianista Giorgia Tomassi, al Sestetto strumentale In Liebe- quartetto vocale e pianoforte a 4 mani formato dal soprano Stela Dicusarà, mezzosoprano Valentina Vanini, tenore Alessandro Vannucci, baritono Lorenzo Bonomi, e le due pianiste Francesca Cesaretti e Ilaria Torresan, che chiuderà il cartellone – che si realizza anche coi contributi di Confcommercio Ravenna, Confesercenti Ravenna, Cristina Rocca, Circolo Ravennate e dei Forestieri, Edizioni Moderna- con una proposta di Walzer di Brahms e i 20 Landler per pianoforte a quattro mani di Schubert - trascrizione di Brahms.

Nuovo orario inizio Concerti della Domenica: alle ore 10.30 (e non alle ore 11 come nelle scorse edizioni) per dare la possibilità ai musicisti nel corso delle loro performances di guidare il pubblico all’ascolto dei programmi musicali.

Inizio vendita abbonamenti e biglietti da sabato 28 settembre presso la Biglietteria del Teatro Alighieri e online sul sito del teatro.