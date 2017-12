Befana e spazzacamino regalano divertimento per l'Epifania

Proseguono gli appuntamenti del The City di Ravenna che anche in occasione del 6 gennaio propone tanto divertimento per grandi e piccini con la Befana e lo Spazzacamino che accolgono tutto il pubblico del The City e coinvolgono i più piccoli con dolcetti, carbone e una speciale animazione per un pomeriggio divertente da trascorrere tutti insieme dalle ore 16,30 alle ore 20,30.