Befana: da Zelig a Mary Poppins e perfino un tuffo in mare

Le località cervesi organizzano iniziative e attività in occasione della festa dell’Epifania dedicate alle famiglie e alla gioia dei più piccoli che aspettano i regali della Befana.

A Cervia si incontrano in piazza Garibaldi gruppi di Pasqualotti che dalle 14.30 alle 18.30 si susseguono sul palco per rinnovare la tradizione con i canti tradizionali. Canti e filastrocche vedono le loro origini in tempi lontani, in una tradizione che nasce nel mondo pagano e rispecchia riti propiziatori per la continuazione del naturale ciclo vitale della natura.

Ma se per Cervia la tradizione è quella dei canti, a Pinarella, sulla spiaggia la tradizione è ben più impegnativa perché ormai da anni il 6 gennaio si fa il primo bagno di stagione. Il grande tuffo in compagnia avviene alle 15.00. Già dalla mattinata, dalle 9.00 comunque sono previste attività sportive con la pedalata e camminata della befana. Sulla spiaggia infatti la grande festa inizia al mattino per poi proseguire per tutta la giornata. A scaldare gli animi e lo stomaco polenta, salsiccia, pancetta, vin brulè, vino, panettone e altre prelibatezze locali insieme a tanta musica e tanta allegria .

A Milano Marittima un grande show conclude Mima on Ice tra il Flash Mob delle Befane, burattini, spettacoli di pattinaggio e calze giganti.

Si inizia venerdì 5 gennaio dalle 15.00 con l’apertura del Museo delle Scope della Befana (viale Gramsci) con Pinolo e la Crew degli gnomi. A seguire un laboratorio dedicato all’Epifania in cui i più piccoli si divertono a realizzare calzette della Befana e mini scopine porta fortuna. La Befana aspetta i bambini per la letterina di richieste per l’Epifania e si aprono le iscrizioni per la “Corsa delle Scope”.

Il pomeriggio continua alle 16.00 in viale Gramsci con “Movimentate storie della Befana”, in compagnia dei burattini di Wladimiro Strinati, mentre alle 17.00 sul palco di Mima on Ice allestito in Rotonda Primo Maggio arriva Francesco Damiano, il timido di Zelig che porta il meglio del suo personaggio Gianlorenzo ed in esclusiva per Mima on Ice uno spettacolo visual.

Sempre in Rotonda Primo Maggio (angolo viale Bologna) alle 17.00 va in scena un momento di interazione per i più piccoli con il Presepe Artistico animato e video proiettato a terra.

Durante tutta la giornata sono aperti l’Anello di ghiaccio di Mima on Ice e il villaggio con le sue eccellenze gourmet, mentre apre alle 14.30 la casetta Polar Express, stazione del trenino che collega Milano Marittima a Cervia.

Sabato 6 gennaio alle 15.00 in viale Gramsci arrivano i canti tradizionali dei Pasqualotti mentre alle 15.30 iniziano le iscrizioni per la “Corsa delle Scope”. A seguire, per la gioia dei bambini, c'è la misurazione e l’apertura della calza gigante. Vengono inoltre esposte la scopa gigante e la casetta gigante delle caramelle, dove tutti potranno fare un goloso assaggio.

Il pomeriggio continua alle 17.30 con il Flash Mob delle befane e alle 18.30 con la Sk8 Crew, uno spettacolo di pattinaggio artistico sincronizzato messo in scena sull’Anello di ghiaccio da una compagnia di artisti di Milano.

Il villaggio, la pista di Mima on Ice e il Museo delle Scope della Befana rimangono aperti al pubblico tutto il giorno. Non manca nemmeno il Presepe Artistico animato, videoproiettato a terra in Rotonda Primo Maggio (ore 17.00).



Domenica 7 gennaio chiude il villaggio di Mima on Ice con una grande festa. Alle 16.00 in viale Gramsci va in scena il Gruppo Mega Show, un mini musical di Mary Poppins. La giornata termina alle 17.00 in Rotonda Primo Maggio con la videoproiezione del presepe artistico animato e lo special event dj set “Papeete on Ice”. Dal palco allestito sull’anello di ghiaccio seguono i saluti finali a tutto il villaggio di Mima on Ice e il countdown a Mima on Ice 2018.