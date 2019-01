Befane in bicicletta, giocolieri, shopping day e il primo bagno di stagione

Da proverbi e detti popolari l’epifania rievoca la vista della vecchietta, brutta ma buona, che chiude le festività che vanno da dicembre all’anno nuovo. Le località cervesi organizzano iniziative e attività in occasione della festa dell’Epifania dedicate alle famiglie ma soprattutto per la gioia dei più piccoli che aspettano i regali della vecchietta che viaggia veloce sulla scopa.

Il 5 gennaio a Cervia è anche occasione per acquisti particolarmente convenienti con lo Shopping Day organizzato dai commercianti cervesi che propongono la festa nel centro di Cervia con vetrine addobbate e prezzi vantaggiosi.

Alle 16.30 arriva in piazza Garibaldi Mister Sacha con lo spettacolo L' Alpha'g show (dal romagnolo -al fàg show-"faccio show”) spettacolo dove giocoleria, acrobatica e assurdità si uniscono nella ricerca delle caratteristiche del vero uomo. In un continuo di gag “spogliarelli” e numeri sempre più tecnici Mr Sacha e il pubblico si troveranno ad affrontare i canoni che rendono un uomo un vero maschio alpha, in un crescendo fino ad arrivare al finale. Alle 17.45 Live Music sotto l’albero con Brian V cantautore, chitarrista e busker. Avvicinatosi al rock nell’adolescenza, dopo diverse esperienze Brian inizia a scrivere i testi delle sue canzoni inglese. La cultura musicale che lo influenza già dalle prime esperienze è la musica anglosassone,principalmente il brit pop ed il rock degli anni novanta.

Il 6 gennaio in piazza Garibaldi esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e spettacoli dalle 17.00 alle 22.00 per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Ci sono le befane in bicicletta che offrono dolci ai bambini. Nei diversi presepi della città arrivano i Re Magi.Come ormai da anni la tradizione vuole, il 6 gennaio a Cervia in piazza Garibaldi si incontrano gruppi di Pasqualotti che dalle 14.30 alle 18.30 si susseguono sul palco per rinnovare la tradizione con i canti popolari. Fanno parte dell’antica tradizione della nostra terra che Cervia ha voluto conservare e valorizzare continuando il tradizionale gioco del travestimento per augurare a grandi e piccini ogni bene e felicità. Tradizionali canti e filastrocche vedono le loro origini in tempi lontani, in una tradizione che nasce nel mondo pagano e rispecchia riti propiziatori per la continuazione del naturale ciclo vitale della natura.

Ma se per Cervia la tradizione è quella dei canti, a Pinarella, sulla spiaggia ( spiaggia di Pinarella-Tagliata all’altezza di Via Lazio) la giornata è ben più impegnativa perché il 6 gennaio è in programma il primo bagno di stagione. Il grande tuffo in compagnia, ( grande perché tante sono le persone che ogni anno partecipano a questa “follia” di gruppo ) avviene nel pomeriggio e più precisamente alle 15.00. Negli ultimi anni sono state oltre 60 persone ogni anno a tuffarsi il 6 gennaio. Nei gruppi anche donne e bambini coraggiosi. Durante la giornata saranno premiati gruppi, costumi più originali e donate calze della befana ai bambini. In cielo gli aquiloni e sulla spiaggia i laboratori di costruzione degli aquiloni organizzati da “Cervia Volante”. Alle 15.30 sarà anche estratto il biglietto vincente della lotteria organizzata dalla Consulta del Volontariato per la raccolta fondi a favore della costruzione della Casa del Volontariato. Sempre a favore della Casa del Volontariato andrà la raccolta fondi degli organizzatori della festa che si terrà il giorno 6 gennaio.

Già dalla mattinata sono previste attività sportive con la pedalata (associazione Aquilotti) e la camminata della befana. Sulla spiaggia infatti la grande festa inizia al mattino per poi proseguire per tutta la giornata. A scaldare gli animi e lo stomaco cibi caldi vin brulè, vino, panettone e altre prelibatezze della tradizione gastronomica locale insieme a tanta musica e tanta allegria.