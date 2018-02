“Bella da vivere”: film, musica e cucina per la giornata internazionale della donna

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale Assessorato alle Pari opportunità ha organizzato “Bella da vivere”, un ricco cartellone di iniziative per ricordare la festa dell’8 marzo e per creare occasioni di incontro, scambio e riflessione, con spettacoli, mostre, film, feste, dibattiti.

Le manifestazioni sono curate dai Servizi alla Comunità e dal Servizio SeiDonna con la collaborazione di numerose associazioni che hanno aderito al programma.

Dal 1 al 31 marzo si può visitar l'posizione fotografica First - The time I heard you di Veronica Galassi allo spazio ScambiaMenti.

Lunedì 5 marzo incontro: Il prendersi cura. Il prendersi cura è femminile o maschile? Roberta Francia, Formatrice e Counselor. Egoismo e altruismo, opposti a confronto. Alessandro Cicognani biologo esperto in relazioni d’aiuto.

Venerdì 7 marzo Rassegna culturale Storie e tradizioni romagnole: Al donn d’una vôlta - Il ruolo della donna nel ‘900. Aneddoti, poesie e racconti. Nella stessa giornata alla Biblioteca Goia c'è la rassegna di racconti fotografici Da Cesena a Singapore in bicicletta.

Giovedì 8 marzo Donne in musica: tempesta e passione al femminile. In occasione della Festa della Donna il Trio Sirace propone musiche di donne compositrici del Romanticismo.

Venerdì 9 marzo Incontro: Mestieri femminili del passato. Con Elena Gagliardi e gli intermezzi musicali di Monica Poletti ed Eugenio Fantini. Alla Sala Sarti, proiezione del film: Nemiche per la pelle, per la regia di Luca Lucini.

Sabato 10 marzo, al centro sociale di Pisignano-Cannuzzo, serata tra musica e solidarietà. Sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Lunedì 12 marzo Premiazione concorso: Scrivile - Le poesie e i pensieri per le donne. Accompagnamento musicale Paride Cellarosi, voce Simona Bonavita.

Sabato 17 marzo allo spazio ScambiaMenti Incontro dedicato alla cura di sé e al benessere femminile: Il tempo delle donne. Naturopatia ed equilibrio interiore. Angela Arcelli Naturopata FINR e Consulenteper la Nutrizione e Integrazione Sportiva.

Lunedì 19 marzo Biscottilandia. Laboratorio mamma-bambino 3/7 anni. Con Amina a preparare deliziosi biscotti.

Martedì 20 marzo Conversazione su: Fertilità, significati e ambivalenze. Giovanni Fattorini, Ginecologo tra i fondatoridei consultori familiari in Emilia Romagna.

Mercoledì 21 marzo Evento conclusivo: Progetto Punto D - Donne Diritti Destini. Presentazione del Documento di proposta partecipata.

Venerdì 23 marzo Conferenza: L’enigma del femminile. Raffaele Calabria, Psicoanalista, Giorgio Tonelli Psichiatra.