"Bellezza fuori porta", primo concerto del Collegium Musicum Classense

L’autunno riporta gli incontri musicali del Collegium Musicum Classense nel territorio ravennate; e quest'anno lo fa con un nuovo progetto. Si tratta della serie di tre concerti a ingresso libero "Bellezza Fuori Porta"; la rassegna è stata progettata dall'associazione e viene realizzata in collaborazione con il Comune – assessorato alla Cultura.

La formula è quella già ampiamente sperimentata e amata dal pubblico degli altri progetti del Collegium Musicum Classense, che prevede di offrire musiche con interpreti di indiscussa qualità artistica in luoghi solitamente non dedicati allo spettacolo, ma di grande interesse storico e culturale. Questo progetto in particolare è volto alla valorizzazione di questi luoghi nel territorio ed aderisce all'idea di una cultura diffusa e alla portata di tutti.

Gli spazi scelti per questa prima edizione di “Bellezza Fuori Porta” sono la villa ottocentesca Manuzzi a Mensa Matellica e le pievi di San Zaccaria, famosa per il caratteristico campanile, e Campiano, dalla splendida aula romanica.

Il progetto consente dunque di offrire la visita di un luogo raramente aperto al pubblico. “Sono tre opportunità straordinarie – commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – quelle che il Collegium Musicum Classense propone. Perché l’offerta musicale e il palcoscenico che le fa da cornice, quello di tre preziosi luoghi del nostro territorio, si valorizzano reciprocamente, in un connubio che invita a riscoprire un importante patrimonio culturale e storico artistico”.

Domenica 30 settembre appuntamento a partire dalle 16 a Villa Manuzzi, nella frazione di Mensa Matellica, generosamente aperta dalla proprietà, circondata da un bellissimo e curato giardino che sarà possibile visitare prima del concerto Danze e ballate del Trecento tra Oriente e Occidente (ore 17.30) dedicato a musiche antiche ed etniche, con l’ ensemble strumentale Tricomi – Ferrari (per informazioni e prenotazione alla visita del giardino di villa Manuzzi: collegium.musicum.classense@gmail.com)

GLI ALTRI DUE CONCERTI

Nelle due pievi invece i concerti saranno di carattere spirituale e legati a festività locali.

Domenica 7 ottobre alla pieve di San Bartolo a San Zaccaria alle 17 concerto Surge o felix anima con l’ensemble vocale e strumentale Florum Flos. Dalle 16 sarà possibile visitare la pieve con la guida di Vanda Budini.

Venerdì 12 ottobre alla pieve di San Cassiano in Decimo a Campiano alle 21 concerto Laudate Dominum in cymbalis con l’ensemble strumentale Cipriani – Fantinuoli – Baldassari.

La rassegna “Bellezza Fuori Porta” è stata inoltre inserita all'interno del progetto più ampio dal nome “Antico e non solo” sostenuto dalla regione Emilia Romagna che comprende tutte le attività dell'associazione Collegium Musicum Classense come la rassegna primaverile “Tasti”, il festival estivo “I Luoghi dello spirito e del Tempo”, la rassegna autunnale “Il Museo Sonoro” Tutti gli eventi organizzati dal Collegium Musicum Classense rientrano nel REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne), importante rete che unisce 75 organizzazioni musicali con i loro festival in 20 paesi europei.