Bellezza senza età: anziani fanno da modelli per il concorso fotografico

L’Azienda Servizi alla Persona di Ravenna, Cervia e Russi istituisce la seconda edizione del concorso “La bellezza vissuta”, questa volta dedicato alla tecnica fotografica, che si svolgerà il 15 giugno alle ore 15.00 presso la Casa Protetta per anziani Baccarini in via Faentina Nord 8 a Russi.

Il concorso ha la finalità di sperimentare e divulgare una visione artistica della vecchiaia, attraverso la partecipazione di appassionati fotografi (dilettanti, professionisti, scuole d'arte ecc.) ad una giornata "en plein air" durante la quale i partecipanti saranno ospitati nel parco della struttura per realizzare ritratti fotografici di anziani ospiti della Casa, che poseranno come modelli per circa un’ora.

Lo scopo dell’iniziativa è scoprire la bellezza nei volti, negli sguardi, l’essenza della persona ritratta favorendo al contempo uno scambio artista/modello durante la fase dell’esecuzione.

TECNICHE - Sono ammesse tutte le tecniche fotografiche e valorizzati tutti gli stili ritrattistici, in piena libertà espressiva. Una volta terminata la seduta en plein air, i partecipanti potranno rielaborare a domicilio le foto scattate con qualsiasi tecnica di postproduzione. La stampa, delle dimensioni di circa 30x40 cm, dovrà essere recapitata/spedita entro il 25 giugno 2018 alla CRA Baccarini, via Faentina Nord 8, 48026 Russi (RA).

PREMI - È previsto un primo premio del valore di € 150, secondo premio € 100, terzo premio € 50 in buoni per materiale fotografico. Verrà data visibilità alle opere a livello cittadino con esposizione durante la giornata della premiazione e articoli sulla stampa locale. Sarà invitata tutta la cittadinanza all’evento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Ci si può iscrivere via mail all’indirizzo c.pezzi@aspravennacerviaerussi.it oppure telefonando al numero 0544 580000, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, dando le proprie generalità entro il 10 giugno 2018. La partecipazione al concorso è gratuita.

MODALITÀ DI SELEZIONE - Saranno selezionate tre opere a cura di una giuria composta da esperti di fotografia. La premiazione si svolgerà giovedì 28 giugno 2018 durante la cena alla quale tutti i partecipanti saranno invitati, nel parco della Casa. Dopo la premiazione gli artisti sceglieranno se tenere la propria opera o donarla alla stessa Casa di Residenza per Anziani.