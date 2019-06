Uno spettacolo per aiutare i bimbi malati: il musical "Pollon"

Venerdì 14 giugno, ore 21.00, vi aspetta il divertimento all'Arena del Villaggio del Fanciullo di Ravenna con il musical "Pollon" promosso da Officina della Musica e A.G.E.O.P. Ricerca.

Per questo Musical i ragazzi si addentreranno nella mitologia greca, portando in scena la loro libera interpretazione del celebre anime giapponese "C'era una volta...Pollon". Protagonisti dello spettacolo saranno, come sempre, i ragazzi di Officina del Musical, diretti dal regista Stefano Pelloni e dalla coreografa Giulia Costantini, la The Jameson Band con Alessandro Passanisi alla chitarra, Marco Braschi al basso, Marco Zoli al sax e Lorenzo Guardigli alla batteria, nonchè, la sezione fiati dell'Orchestra dei Giovani di Ravenna, diretta da Franco Emaldi. In apertura, un'inedita rappresentazione di "Hercules", dove protagonisti saranno i ragazzi di Officina del Musical REMIX.

E' possibile acquistare i biglietti (€10) in prevendita presso Officina della Musica (Ravenna, Via Duino 9) e ONLINE sul sito dedicato.

Lo scopo è quello di raccogliere quanti più fondi possibili per i bimbi della Onlus AGEOP che accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie e finanzia la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile.