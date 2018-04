Benvenuti a "Biscottilandia", un laboratorio per sfornare dolcezze

Qual è il modo migliore per fare appassionare i nostri bambini alla cucina? Mettere la mani in pasta. Per questo, dopo il successo della prima edizione, Scambiamenti e Sei Donna in collaborazione con la Biblioteca organizzano Biscottilandia 2, il laboratorio di partecipazione gratuita di biscotti che coinvolge l’adulto insieme al suo bimbo/bimba, in occasione dell’imminente festa della mamma.

Grazie alla partecipazione di Amina, volontaria di Scambiamenti, gli iscritti potranno dilettarsi nella preparazione di biscottini, seguendo istruzioni e le ricette proposte. Il laboratorio è organizzato in collaborazione con il comune di Cervia, la cooperativa Mosaico, il servizio SeiDonna e si terrà nella nuova sala del quartiere Malva Nord.

L’appuntamento è per martedì 8 maggio alle ore 16.30 presso la sala situata a Cervia in via dei Papaveri n.43.

Il numero di partecipanti è limitato e l’iscrizione è obbligatoria.

Per informazioni si può contattare Scambiamenti al 3382196514 negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00.