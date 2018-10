bibbia e musica nella notte d’oro a sant’apollinare nuovo

Nella Notte d’Oro 2018 c’è posto anche per la spiritualità e la lettura della Bibbia. Ne sono convinti gli organizzatori di “So-stare con la Parola”: un invito, nel cuore dell’evento più frequentato dell’autunno di Ravenna, ad ascoltare testi sacri e a scoprire come evochino interrogativi universali comuni alla produzione poetica di ogni tempo. Sabato 6 ottobre alle ore 21, nella cornice degli stupendi mosaici della Basilica di S. Apollinare Nuovo, il Settore Apostolato Biblico della Diocesi (che abitualmente si occupa appunto di avvicinare le persone alla lettura e alla comprensione della Bibbia) proporrà a chi passerà da Sant’Apollinare nuovo un intreccio di versetti biblici, rime poetiche e brani musicali dal quale si potrà cogliere, in filigrana, i tema portante della serata: la gioia. “Gioia: parole e musica”, questo il titolo della serata. Non la felicità effimera che si accompagna ad un successo conquistato, ad un dono inaspettato, ma quel senso di pienezza dell’io che pervade la psiche, alimenta lo spirito e che spesso si collega ad un delicato processo interiore di ricerca di sé e dell’Altro.



Barbara Marangoni, pianista e Alessia Carli, soprano eseguiranno un medley di brani musicali di vari autori, che spaziano da Beethoven, Gounod, Cohen fino a Morricone. Mentre le letture saranno proposte da Graziella Bassi, Cinzia Ghirardelli, Annalisa Marinoni, Patrizia Ravagli, Paola Rossi e Donatella Zanotti. L’evento è gratuito.