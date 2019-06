L'uomo e il suo destino al centro di "Biblia", le giornate di studio della Bibbia

Anche quest’anno Biblia, associazione laica di cultura biblica, organizza a Bagnacavallo le sue tradizionali giornate di studio di ebraico biblico, in programma da venerdì 28 a domenica 30 giugno.

Il tema del corso 2019, scelto per l’associazione dal membro del comitato scientifico Piero Capelli, professore associato di Lingua e letteratura ebraica antica e medioevale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è L’uomo e il suo destino, che sarà studiato nella Bibbia ebraica e nei testi del Mar Morto.

Per approfondire l’argomento verrà proposta anche una conferenza pubblica con Corrado Martone, professore associato di Lingua e letteratura ebraica presso l’Università di Torino, dal titolo La “setta” di Qumran tra predestinazione ed escatologia. Martone è tra i più grandi specialisti italiani della materia.

L’incontro, aperto a tutti e organizzato con il patrocinio del Comune, si terrà venerdì 28 giugno alle 18, presso la Sala didattica delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1/A.

Il corso verrà chiuso dal rabbino Luciano Caro con una conversazione, riservata ai corsisti, sul tema Il mondo a venire nel Midrash domenica 30 giugno alle 11.

Le lezioni si terranno presso l’ex convento di San Francesco.