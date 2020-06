Biblioteca Classense, si tornano ad ammirare la Sala del Mosaico e le mostre

Da mercoledì 3 giugno riprendono le attività espositive alla Biblioteca Classense. Per la mostra "Ravenna, un paesaggio che attraversa la storia" sono state organizzate visite guidate tutti i venerdì di giugno alle 17, poi anche sabato 13 e sabato 27 giugno alle 11. Bisogna prenotarsi scrivendo a cfoschini@classense.ra.it o telefonando allo 0544-482115: solo 10 i posti disponibili per ogni visita, che sarà condotta da una delle curatrici.

In Sala del Mosaico sarà nuovamente possibile ammirare il pavimento del VI secolo e, da sabato 6 giugno, anche un intervento artistico di Ericaeilcane, allestito in concomitanza con l'apertura, a Palazzo Rasponi dalle Teste, della mostra Potente di fuoco e altri disegni (6 giugno - 7 luglio). In questa sala, compresa nel percorso del 1° piano della biblioteca, possono accedere al massimo 10 persone alla volta senza bisogno di prenotazione.