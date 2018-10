Biblioteca Manfrediana e Museo del Risorgimento: un weekend di eventi

A Faenza la Biblioteca comunale manfrediana e il Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea aderiscono alla Settimana della Cultura. Sabato, in Biblioteca, a partire dalle 10, il pubblico potrà visitare i chiostri, con illustrazione dei percorsi architettonici, la lastra tombale del Guerriero e l'ex refettorio del Convento, poi la visita proseguirà con la mostra allestita nella Sala del 700 dal titolo “Il fascino discreto del territorio”, oltre alla presentazione della Carta Rondinini (la più antica mappa di Faenza) e dei globi del Coronelli presenti in Aula Magna. Nel pomeriggio, alle 15.30, nello Spazio Giovani al piano terra, “Letture in tutte le salse (e in altre lingue)” per bambini dai 5 ai 7 anni: oltre a letture in lingua italiana verranno proposte letture in lingua inglese, araba, giapponese e spagnola. Il Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea (Palazzo Laderchi – corso Garibaldi 2) ha invece allestito due nuovi percorsi guidati sul 1848, anno della Rivoluzione a Faenza, visitabili nelle giornate di sabato, alle ore 11.15 e alle ore 17, e domenica, alle 11 e alle ore 17.