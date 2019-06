In biblioteca l'omaggio a Enrico Bartoletti, un galantuomo della Repubblica

Si tiene venerdì 14 giugno, alle ore 17, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna in via Baccarini, 3, l'iniziativa pubblica dal titolo "Omaggio ad Enrico Bartoletti, una vita per la cooperazione, un galantuomo della Repubblica".

Promossa dall'AGCI, l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane con il patrocinio del Comune di Ravenna, la manifestazione vuole ricordare la figura e l'opera di un uomo che ha contribuito a scrivere la storia della cooperazione ravennate e nazionale, di un patriota e di un combattente che si è sempre battuto per la Repubblica e la libertà dell'Italia.

Gli rendono omaggio il Vicesindaco Eugenio Fusignani, Marina Pascoli Amministratore Delegato della Cooperativa "Giuseppe Mazzini e Case Repubblicane", Gian Luigi Melandri autore del volume "Un galantuomo della Repubblica", Luciano Zignani già Presidente dell'AGCI nazionale; concluderà i lavori, che saranno presieduti da Giannantonio Mingozzi, il Presidente Nazionale dell'AGCI Brenno Begani.