La biblioteca "Trisi" e l'archivio storico aprono le porte: "Qui si produce cultura"

Sabato si svolgeranno a Lugo gli open day della biblioteca comunale "Fabrizio Trisi" e dell'archivio storico. "Questi due open day saranno una preziosa occasione per tutti i cittadini di toccare con mano l’attività e il valore della biblioteca e dall’archivio storico comunale di Lugo - ha dichiarato l’assessore alla Scuola del Comune di Lugo Fabrizio Lolli -. Sono infatti numerose le iniziative e le ricchezze offerte da queste due realtà. La biblioteca Trisi fa un lavoro eccellente con le scuole per la promozione della lettura, mentre l’archivio contiene la storia di Lugo e il suo patrimonio. La nostra intenzione è rendere questo luogo frequentato dagli studenti, dando loro la possibilità di svolgere qui le ricerche storiche sulla città. La biblioteca e l’archivio storico sono luoghi in cui si produce cultura, per questo pensiamo sia fondamentale coinvolgere in queste realtà le nuove generazioni".

"Gli open day all’archivio storico e in biblioteca fanno parte del calendario di appuntamenti di EnERgie Diffuse, la rassegna organizzata in Emilia-Romagna in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio culturale - ha spiegato l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati -. Fino al 14 ottobre anche Lugo vedrà alternarsi diverse importanti iniziative dedicate alla cultura, come le Giornate Fai d’autunno e gli appuntamenti organizzati nell’ambito della Giornata della cultura ebraica. È significativa la partecipazione del primo open day dell’archivio storico del Comune di Lugo a questa rassegna, vista la novità della proposta e del luogo che contiene materiale unico consultabile dal pubblico. A questo si aggiunge l’open day della biblioteca Trisi, che continua a crescere ogni anno, proponendo sempre nuove iniziative e attività per coinvolgere tutti i cittadini lughesi".

Biblioteca Trisi

L’appuntamento alla biblioteca "Trisi" propone iniziative per tutta la giornata, sia nella sede centrale, sia nella sede distaccata di Voltana. Alla biblioteca Trisi, in piazza Trisi 19 a Lugo, gli appuntamenti cominciano alle 10.45 nella sala Codazzi con “Lugo e i suoi antichi statuti”: cosa sono gli statuti medievali? Quando furono scritti? Perché ci interessano oggi? Le risposte a queste e altre domande scaturiranno proprio dagli statuti di Lugo, che saranno raccontati dal medievista Leardo Mascanzoni. La conferenza nasce dalla adesione della biblioteca “Trisi” all’Anno europeo del patrimonio culturale, open day delle istituzioni culturali in Emilia-Romagna - “EnERgie Diffuse”.

Si continua al pomeriggio, sempre nella sala Codazzi, con “Bibliodigital”, guida ai servizi digitali della biblioteca a cura di Luciana Cumino. Seguirà, alle 17.30, la presentazione della mostra “Rossini… che passione!”, documenti e testimonianze lughesi sul grande compositore nel 150esimo anniversario della morte; dopo la presentazione, visita guidata all’esposizione a cura della bibliotecaria Ivana Pagani (l’esposizione sarà visitabile fino al primo dicembre, gratuitamente, negli orari di apertura della biblioteca).

Per quanto riguarda la sezione ragazzi, alle 10 ci sarà “A caccia di pensieri”, lettura del libro di Laurent Moreau A che pensi? (Orecchio acerbo, 2012); a seguire, laboratorio creativo di ritratti di pensieri (per bambini da 5 a 8 anni con le loro famiglie, è necessaria la prenotazione).

Nella sezione ragazzi sarà inoltre allestita una vetrina bibliografica dedicata ai nonni, “quelle persone speciali che ci portano in braccio, giocano con noi, ci accompagnano a scuola, cucinano per noi, sono i nostri confidenti e - sempre e comunque - ci amano con tutto il cuore”. La biblioteca “Trisi” sarà aperta per l’open day dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Alla sezione distaccata di Voltana, al centro sociale Ca’ vecchia in piazza Guerra 1, alle 15.30 ci sarà “Unocadirò/A Peacock in Dundee”: l’artista e autore Cesare Reggiani presenta con musica e immagini “Unocadirò” e “A peacock in Dundee” (a2mani, 2016), libri di zooesie in rima, dedicati ad animali più o meno esotici e alle loro bizzarre caratteristiche (per bambini da 5 a 9 anni con le loro famiglie). La sezione di Voltana sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Per ulteriori informazioni, contattare la biblioteca “Trisi” al numero 0545 38568, email trisi@comune.lugo.ra.it.

Altro open day

Sabato aprirà le porte anche l'archivio storico del Comune di Lugo per ripercorrere attraverso le carte la storia della città e dei suoi cittadini, in un viaggio immaginario lungo sei secoli. In occasione dell'open day, che si terrà dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sarà allestita una piccola esposizione di alcuni dei documenti più significativi, a dimostrare come le carte accompagnino la storia della città in ogni sua tappa. La riconduzione in un'unica sede dell'intero patrimonio archivistico del Comune di Lugo, dopo l'apertura al pubblico del mese di luglio scorso, ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione e maggiore fruizione del patrimonio documentario.

L’open day rientra tra le iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale e, in particolare, della Settimana della promozione della cultura in Emilia-Romagna (7-14 ottobre). Non è che la prima di una serie di iniziative che si terranno nei prossimi mesi, pensate per divulgare la conoscenza dell’archivio e delle sue funzioni: aperture serali, percorsi tematici dedicati, collaborazione con le scuole, eccetera.

L’archivio del Comune di Lugo è in via Fermi 7. Consta di oltre 1.300 metri lineari di documenti per più di 10mila pezzi e per una estensione temporale di più di sei secoli (dal XIV al XX Secolo). Dispone di una sala di consultazione aperta al pubblico che consente agli studiosi e ai ricercatori (o a chiunque avesse interesse) di consultare direttamente in loco il materiale documentario. In precedenza, parte della documentazione era alloggiata presso la biblioteca “Trisi” e in altri magazzini comunali: una frammentazione che rendeva più complessa e meno efficiente la ricerca e la catalogazione. L’archivio è aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 13 (periodo estivo) e dalle 9 alle 16 (periodo invernale): è consigliabile contattare preventivamente la responsabile Francesca Del Giacco (telefono 0545 38127, email archivio.lugo@unione.labassaromagna.it) per concordare le modalità di accesso al fondo.