Biciclettata e spettacolo per riscoprire l'arte contemporanea

“Sculture Sonore – Rinascita” è il titolo del percorso performativo per la promozione dell’arte contemporanea nella città di Ravenna proposto per venerdì 15 giugno dall’associazione riBellArti in collaborazione con il Comune – assessorati alla Cultura e all’Ambiente nell’ambito della campagna Salvalarte di Legambiente.

Si tratta della terza edizione di un appuntamento con il quale si intende valorizzare e rendere fruibile alla cittadinanza e ai turisti opere di arte contemporanea presenti nel nostro territorio.

Alle 18.15 partirà dall’entrata dell’ospedale di via Missiroli una visita guidata in bicicletta promossa da Ceas, multi centro per l’educazione alla sostenibilità del Comune, in collaborazione con il circolo Matelda di Legambiente; l’itinerario incontrerà alcune opere realizzate da artisti ravennati e non, con arrivo al Pala De Andrè, dove si trova il Grande Ferro R di Alberto Burri.

Qui, dopo un’apericena offerta ai partecipanti, avrà luogo alle 20.45 la performance “Rinascita”; il titolo fa da contrappunto a quello della scorsa edizione di “Sculture Sonore”, “Terremoti”, collegandosi idealmente alla Sicilia, che per l’edizione 2018 di Salvalarte commemora il cinquantenario del terremoto che distrusse Gibellina, e allo stesso Alberto Burri, che partecipando alla ricostruzione ‘morale’ e artistica della città proposte l’opera di land art Grande Cretto, vera e propria ricostruzione delle fondamenta della città scomparsa, realizzata con le macerie stesse.

Protagonisti della performance saranno Abra Degli Esposti, con le sue scenografie e sculture e Aldo Becca (chitarra, voce e live electronics). La composizione e la direzione musicale e teatrale sono di Simone Marzocchi. Parteciperanno studenti dell’Università di Ravenna.

“E’ molto suggestiva la proposta di riBellArti e della campagna Salvalarte di Legambiente – commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – perché non solo ci consente di apprezzare opere contemporanee presenti nel nostro territorio ma lo fa moltiplicando le espressioni artistiche, facendo conoscere un’opera d’arte attraverso un’altra opera d’arte, quella della performance artistica, che interpreta, suggerisce e suscita emozioni”.

Il messaggio della performance: la distruzione, la morte, il distacco dalla propria terra, inducono a lasciar andare qualcuno o qualcosa di importante. Questi eventi muovono forze potenti come terremoti, che mandano in frantumi il mondo conosciuto. Ma mentre muore un sogno ne sta nascendo un altro.

Se “Terremoti” era una scomposizione, “Rinascita” è sicuramente una ri-composizione.

Si parte da un’onda di frammenti, sogni infranti, frantumi di conchiglie, creati con scarti metallici e da uno “scheletro nudo” abitato da una promessa di vita immobile, lo scheletro di una conchiglia creato con ferro e rete. Il Grande Ferro R suonerà ancora una volta, ma saranno i ragazzi a dare l'impulso ai suoi metalli arancioni.

Questi giovani attori-performer manifesteranno l’energia della “Rinascita” e scomponendo l’onda di frantumi inizieranno a comporre la nuova forma-vita, una nuova conchiglia-casa coinvolgendo il pubblico in una creazione partecipata.

L’atto finale sarà la fusione dei frantumi e il fuoco della vita, performance con saldatrice e fuoco dell’artista scultrice Abra Degli Esposti.

Questa performance interattiva è un rito di rinascita collettivo, da vivere e sperimentare nel sublime “Tempo dell’Arte”. Ogni partecipante diventa artista dell’opera d’arte, della propria vita, insieme a chi gli è a fianco “casualmente” in quel momento

Sia per la partecipazione alla pedalata che per assistere alla performance, entrambe a ingresso libero, è gradita la prenotazione via mail a ribellartiassociazione@gmail.com o sms al 329 7507972.