Bigorda d'Oro 2019: ecco i cavalieri che danno vita alla battaglia fra rioni

I Rioni Faentini si preparano alla prova della 23^ Bigorda d'Oro. Domenica 2 giugno, in piazza del Popolo, dopo il torneo dei giovanissimi alfieri bandieranti e musici, si tiene infatti il giuramento dei cavalieri della Bigorda.

I cavalieri giostranti

Ciascun Rione ha scelto il cavaliere che difenderà il proprio borgo nella tradizionale sfida cittadina. Per il Rione Rosso presta giuramento Matteo Gianelli che gareggia con il cavallo Solsbury Hill, per il Rione Nero Daniele Maretti su Tabata Taide, per il Rione Borgo Durbecco (Bianco) Tommaso Suadoni su Quirino di Chia, per il Rione Giallo Manuel Timoncini su Ischia Porto e per il Rione Verde Luca Paterni su Salimbeni.

In caso di maltempo le gare delle bandiere si disputeranno, sempre negli stessi orari, al PalaCattani, mentre il giuramento dei cavalieri sarà rinviato a sabato 8 giugno, alle ore 19.15, in piazza del Popolo, prima della giostra.