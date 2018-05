"Bikers for care": motociclisti in sella per gli asili nido

Domenica 27 maggio scatta il 4° "BIKERS FOR CARE" a Ravenna..

Quest'anno il tema sono i favolosi anni 70. Si tratta di un evento di beneficenza e la quota di partecipazione di 15 euro per gli adulti e 10 euro per ragazzi fino a 14 anni viene interamente devoluta.

Si parte dal ristorante “Oltremare” in via Berlinguer a Ravenna alle 9.00 con la colazione, per arrivare all’Harbour Café dove si prevede un aperitivo. Si conclude la giornata (su prenotazione) con un bellissimo pranzo presso La Macina con i suoi simpatici macinini.

I “Bikers for Care” sono motociclisti solidali che si prendono cura, di persone, associazioni o enti che potrebbero avere bisogno di un piccolo contributo per portare avanti le loro attività.

Nel 2015 hanno partecipato circa una settantina di bikers e ciclisti insieme permettendo di raccogliere 1.300,00 € che sono stati donati a tre reparti dell’Ospedale Civile di Ravenna, per la precisione, i reparti di Oncologia, Pediatria e Fisioterapia (sono stati acquistati materiali richiesti dai reparti).



Il 2018 vede “Bikers for Care” impegnato nel raccogliere fondi per tre nidi dell’infanzia del territorio comunale.